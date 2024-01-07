Вестерло имеет все шансы стать одной из интереснейших зарубежных команд для украинских фанатов.

Бельгийский клуб заинтересован в услугах Эдуарда Соболя из Страсбура, сообщает Sport.ua. Вестерло пошел зимовать в нижней половине таблицы Лиги Жупиле и хочет усилить несколько позиций. Левый защитник – одна из них.

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Соболь прекрасно знает чемпионат Бельгии, где трижды выигрывал "золото" с Брюгге. Нынешний сезон под руководством легендарного Патрика Виейра складывается ужасно – всего 112 минут на поле, ни одного результативного действия. Страсбур готов отпустить Соболя в аренду с правом выкупа. Впрочем, проблемой может стать большая зарплата украинца, который не спешит отказываться от своих 700 тысяч евро в год.

Источник добавляет, что Вестерло также рассматривал кандидатуру Богдана Михайличенко, однако трансфер не состоялся из-за хронических проблем защитника с коленом. В начале сентября бельгийцы подписали другого игрока сборной Украины – хавбека Сергея Сидорчука из Динамо.

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