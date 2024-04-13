Бывший полузащитник сборной Румынии Каталин Мунтяну высказался относительно шансов национальной дружины своей страны на чемпионате Европы в Германии.

"На Евро-2024 будет важно не проиграть Украине. Это хорошая команда, с большим потенциалом – уровня плей-офф чемпионата Европы.

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В общем, я считаю, что нам досталась хорошая группа. Мы вполне можем надеяться на то, что сборная Румынии выйдет из нее", – цитирует Мунтяну Sport.ro.

Напомним, сборная Украины в группе Е будет соревноваться с Бельгией, Словакией и Румынией. Чемпионат Европы в Германии стартует 14 июня, а свой первый матч Ребров и Ко проведут 17 июня против румын.

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