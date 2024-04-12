"Какие у нас шансы на Евро? Очень высокие. Минимум – выход из группы.

Маркевич оценил шансы сборной Украины на Евро-2024: "Там ничего страшного нет"

А там уже будет стадия из одного матча, на выбывание – это уже совсем другой контекст игры, потому что ты уже не считаешь зачетные баллы, надо все в одном матче показывать.

Поэтому я думаю, что из группы выходим точно. Я так считаю. А дальше будем смотреть по соперникам", – сказал Караваев в программе "Небезпечна передача".

Напомним, сборная Украины в группе Е будет соревноваться с Бельгией, Словакией и Румынией. Чемпионат Европы в Германии стартует 14 июня, а свой первый матч Ребров и Ко проведут 17 июня против румын.

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