Колишній півзахисник збірної Румунії Каталін Мунтяну висловився щодо шансів національної дружини своєї країни на чемпіонаті Європи у Німеччині.

"На Євро-2024 буде важливо не програти Україні. Це хороша команда, з великим потенціалом – рівня плей-офф чемпіонату Європи.

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Загалом, я вважаю, що нам дісталася хороша група. Ми цілком можемо сподіватися на те, що збірна Румунії вийде з неї", – цитує Мунтяну Sport.ro.

Нагадаємо, збірна України у групі Е змагатиметься з Бельгією, Словаччиною та Румунією. Чемпіонат Європи у Німеччині стартує 14 червня, а свій перший матч Ребров і Ко проведуть 17 червня проти румунів.

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