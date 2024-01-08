Главный тренер Арсенала Микель Артета считает, что клуб не будет усиливать атакующую линию.

"Новый нападающий? В настоящее время это выглядит нереалистичным. То, что мы должны делать – улучшать наших игроков и пытаться достичь чего-то с теми футболистами, которые у нас есть, и достигать лучших результатов.

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Что нам нужно – это одно, а что мы можем сделать – это другое. Что мы можем, так это поддержать наших игроков, твердо поддерживать этих игроков.

Я прошу болельщиков, чтобы они поддерживали команду. Поддерживайте команду, они невероятно хороши. Они заслуживают поддержки своим отношением", – цитирует наставника "канониров" Metro.

Напомним, что Арсенал проиграл три последних матча. В турнирной таблице АПЛ команда Артеты находится на четвертой строчке с 40 баллами.

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