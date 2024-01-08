Головний тренер Арсенала Мікель Артета вважає, що клуб не буде посилювати лінію атаки.

"Новий нападник? На цей час це виглядає нереалістичним. Те, що ми повинні робити – покращувати наших гравців і намагатися досягти чогось із тими футболістами, які в нас є, та досягати кращих результатів.

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Що нам потрібно – це одне, а що ми можемо зробити – це інше. Що ми можемо, так це підтримати наших гравців, твердо підтримувати цих гравців.

Я прошу вболівальників, щоб вони підтримували команду. Підтримуйте команду, вони неймовірно гарні. Вони заслуговують на підтримку своїм ставленням", – цитує наставника "канонірів" Metro.

Нагадаємо, що Арсенал програв три останні матчі. В турнірній таблиці АПЛ команда Артети перебуває на четвертій сходинці з 40 балами.

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