"На цей час це виглядає нереалістичним": Артета розвінчав сподівання про трансфер форварда взимку
Головний тренер Арсенала Мікель Артета вважає, що клуб не буде посилювати лінію атаки.
"Новий нападник? На цей час це виглядає нереалістичним. Те, що ми повинні робити – покращувати наших гравців і намагатися досягти чогось із тими футболістами, які в нас є, та досягати кращих результатів.
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Що нам потрібно – це одне, а що ми можемо зробити – це інше. Що ми можемо, так це підтримати наших гравців, твердо підтримувати цих гравців.
Я прошу вболівальників, щоб вони підтримували команду. Підтримуйте команду, вони неймовірно гарні. Вони заслуговують на підтримку своїм ставленням", – цитує наставника "канонірів" Metro.
Нагадаємо, що Арсенал програв три останні матчі. В турнірній таблиці АПЛ команда Артети перебуває на четвертій сходинці з 40 балами.
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