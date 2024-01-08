Фанат Ливерпуля попал в гущу событий во время матча с Арсеналом (2:0) в 1/32 Кубка Англии.

Мерсисайдцы добыли путевку в следующий раунд Кубка Англии, обыграв "канониров". Оба гола были забиты под конец второго тайма.

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Когда Ливерпуль открыл счет на 80 минуте, игроки команды побежали к боковой линии праздновать. Неожиданно на поле оказался болельщик мерсисайдцев и присоединился к коллективным объятиям. В плену эмоций Дарвин Нуньес начал стучать фанату по голове, а Конате сорвал с него шапку, и отбросил ее в сторону. Какая судьба постигла отчаянного фаната – неизвестно, но он точно запомнит этот случай на всю жизнь.

Напомним, жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии состоится 8 января. Матчи этой стадии пройдут 27 и 28 января.

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