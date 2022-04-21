На арене Десны, где уже провели матч, обнаружили 500-килограммовый неразорванный снаряд
На разрушенном черниговском стадионе имени Ю. Гагарина нашли "подарок" от россиян, которые заявляли, что бомбят только военную инфраструктуру.
Чернигов с первых дней полномасштабного вторжения подвергался обстрелам, а стадион, где играла Десна, разрушили. После ухода рашистов его убрали и даже провели там первый матч.
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Но вчера, 20 апреля, глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил, что на арене нашли неразорванный снаряд ФАБ-500. Это 500-килограммовая неуправляемая авиационная бомба общего назначения с фугасной боеголовкой.
Напомним, восстановить разрушенный российскими войсками стадион согласились Германия и дортмундская Боруссия. К диалогу уже привлечен городской голова Чернигова.
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