На разрушенном черниговском стадионе имени Ю. Гагарина нашли "подарок" от россиян, которые заявляли, что бомбят только военную инфраструктуру.

Разрушенный стадион в Чернигове / Фото с Twitter Sergio_Keran

Чернигов с первых дней полномасштабного вторжения подвергался обстрелам, а стадион, где играла Десна, разрушили. После ухода рашистов его убрали и даже провели там первый матч .

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Но вчера, 20 апреля, глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил, что на арене нашли неразорванный снаряд ФАБ-500. Это 500-килограммовая неуправляемая авиационная бомба общего назначения с фугасной боеголовкой.

Напомним, восстановить разрушенный российскими войсками стадион согласились Германия и дортмундская Боруссия. К диалогу уже привлечен городской голова Чернигова.