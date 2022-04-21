На зруйнованому чернігівському стадіоні імені Ю. Гагаріна знайшли "подарунок" від росіян, які заявляли, що бомблять лише військову інфраструктуру.

Зруйнований стадіон у Чернігові / Фото з Twitter Sergio_Keran

Чернігів з перших днів повномасштабного вторгнення зазнавав обстрілів, а стадіон, де грала Десна, зруйнували. Після відходу рашистів його прибрали й навіть провели там перший матч.

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Та вчора, 20 квітня, очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив, що на арені знайшли нерозірваний снаряд ФАБ-500. Це 500-кілограмова некерована авіаційна бомба загального призначення з фугасною боєголовкою.

Нагадаємо, відновити зруйнований російськими військами стадіон погодились Німеччина та дортмундська Борусія. До діалогу вже залучений міський голова Чернігова.

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