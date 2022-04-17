Черниговский клуб 17 апреля отмечает свое 62-летие. В соцсетях Десны появилось поздравление на злобу дня.

"Из-за вторжения москальской п*здоты на наш родной северский край вместо матча против Зари мы должны разбирать завалы нашего стадиона и только вспоминать счастливые мгновения, которые дарила нам родная команда.

На стадион Десны вернулся футбол: кадры первой игры по разбомбленной арене

Желаем всем нашим болельщикам мирного неба над головой и скорейшей победы над врагом, а русским мразям – гореть в аду! Десна будет жить на новом современном черниговском стадионе! Слава Украине", – говорится в сообщении в Facebook .

Напомним, Чернигов с первых дней полномасштабного вторжения подвергался обстрелам, а стадион имени Гагарина был разрушен. Восстановить арену уже согласились Германия и Дортмундская Боруссия.