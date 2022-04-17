Чернигов понемногу приходит в себя от страшных бомбардировок россиян в первый месяц полномасштабной войны. Футболисты – не исключение.

Черниговский стадион им. Ю. Гагарина, где играет Десна, серьезно пострадал в результате обстрелов россиян. Завалы понемногу разбирают, а арена оживает.

Боруссия Д поможет восстановить разрушенный стадион Десны – немцы не забыли о Ярмоленко

Как информирует Всеукраинский профессиональный союз "Футбол Украины" , накануне на стадионе прошел первый со времен войны футбольный матч, в нем приняли участие юноши. Встреча проходила под личным судейством директора арены. Победила команда "Солнышко" со счетом 2:0.