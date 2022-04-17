На стадион Десны вернулся футбол: кадры первой игры из разбомбленной арены
Чернигов понемногу приходит в себя от страшных бомбардировок россиян в первый месяц полномасштабной войны. Футболисты – не исключение.
Черниговский стадион им. Ю. Гагарина, где играет Десна, серьезно пострадал в результате обстрелов россиян. Завалы понемногу разбирают, а арена оживает.
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На кадрах матча можно увидеть разрушенные трибуны, которые, очевидно, тоже были "военными объектами" для россиян.