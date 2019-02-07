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Мысак стал игроком винникивского Руха

22:35 7 Читати українською
Мысак стал игроком винникивского Руха
Роман Мысак

Голкипер Роман Мысак перешел в винниковский Рух.

Бывший вратарь Карпат Роман Мысак продолжит карьеру в винниковском Рухе, об этом сообщает "Trident Consulting and Investments" на своей странице в Facebook.

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Пока никаких деталей соглашения футболиста с клубом не разглашают. Мысак пополнил Рух на правах свободного агента. Напомним, в Украине 27-летний голкипер играл за Карпаты и Олимпик, последним клубом Мысака был датский Орхус.

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К слову, белорусский специалист Леонид Кучук недавно был представлен в качестве главного тренера Руха.

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Роман Мысак Роман Мысак Первая лига Рух Винники Рух Винники
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