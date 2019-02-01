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Рух представил Кучука на посту главного тренера

1 февраля 13:22 223 Читати українською
Рух представил Кучука на посту главного тренера
Леонид Кучук / фото: ФК Рух

Известный белорусский специалист Леонид Кучук официально возглавил перволиговый Рух.

Винниковский Рух объявил о назначении Леонида Кучука на должность главного тренера, как и сообщал ранее "Футбол 24". Кроме того, Иван Федык стал асистеном новоиспеченного наставника, Виталий Милютин будет отвечать за физическую подготовку, а Евгений Иванов будет тренировать вратарей.

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Это уже не первый приход Кучука в украинский чемпионат. В 2011-12 годах он работал с киевским Арсеналом, а в 2017-м возглавлял каменскую Сталь. Также тренировал тираспольский Шериф, российские Кубань, Ростов, Локомотив (Москва) и ряд других клубов.

После первой половины сезона Рух занимает 13 место в Первой лиге, имея в активе лишь 11 очков. Предыдущим наставником команды был Юрий Вирт, который покинул Винники, поработав здесь менее двух месяцев.

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Главное Трансферы Трансферы чемпионата Украины Первая лига Рух Винники Рух Винники Леонид Кучук Леонид Кучук
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