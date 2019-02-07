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Мисак став гравцем Руха

22:35 430 Читать на русском
Мисак став гравцем Руха
Роман Мисак

Голкіпер Роман Мисак перейшов у винниківський Рух.

Колишній воротар Карпат Роман Мисак продовжить кар’єру у винниківському Русі, про це повідомляє "Trident Consulting and Investments" на своїй сторінці у Facebook.

Леандро та Сергій Петров стали гравцями Руха

Наразі будь-які деталі угоди футболіста з клубом не розголошуються. Мисак поповнив Рух на правах вільного агента. Нагадаємо, в Україні 27-річний голкіпер грав за Карпати та Олімпік, останнім клубом Мисака був данський Орхус.

Рух підписав Каленчука та Марушку

До слова, білоруський фахівець Леонід Кучук нещодавно був представлений у якості головного тренера Руха.

Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України Роман Мисак Роман Мисак Перша ліга Рух Винники Рух Винники
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