Мисак став гравцем Руха

Голкіпер Роман Мисак перейшов у винниківський Рух.

Колишній воротар Карпат Роман Мисак продовжить кар’єру у винниківському Русі, про це повідомляє "Trident Consulting and Investments" на своїй сторінці у Facebook.

Леандро та Сергій Петров стали гравцями Руха

Наразі будь-які деталі угоди футболіста з клубом не розголошуються. Мисак поповнив Рух на правах вільного агента. Нагадаємо, в Україні 27-річний голкіпер грав за Карпати та Олімпік, останнім клубом Мисака був данський Орхус.

Рух підписав Каленчука та Марушку

До слова, білоруський фахівець Леонід Кучук нещодавно був представлений у якості головного тренера Руха.