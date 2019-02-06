Леандро и Сергей Петров стали игроками Руха

Перволиговый Рух усилился опытным хавбеком Леандро Да Силвой и молодым форвардом Сергеем Петровым.

Рух на официальном сайте объявил о подписании 1,5-летнего контракта с бразильцем Леандро Да Силвой. 33-летний игрок известен своими выступлениями в составе Арсенала и каменской Стали. Также бразильц успел поиграть в России за Кубань и Луч-Энергию. В новой команде Леандро будет выступать под 31-м номером.

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Кроме этого, в команду также перешел 21-летний форвард Сергей Петров, который заключил соглашение с Рухом на 3 года. Петров получил в новой команде 38-й игровой номер. Предыдущим клубом форварда был ФК Львов.

К слову, белорусский специалист Леонид Кучук недавно был представлен в качестве главного тренера Руха.

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