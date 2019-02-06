toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Первая лига
БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ДИНАМО КИЕВ - НЬЮ-ИНГЛЭНД РЕВОЛЮШН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЭВЕРТОН - МАНЧЕСТЕР СИТИ

Леандро и Сергей Петров стали игроками Руха

20:36 100 Читати українською
Леандро и Сергей Петров стали игроками Руха
Леандро и Сергей Петров / ФК Рух

Перволиговый Рух усилился опытным хавбеком Леандро Да Силвой и молодым форвардом Сергеем Петровым.

Рух на официальном сайте объявил о подписании 1,5-летнего контракта с бразильцем Леандро Да Силвой. 33-летний игрок известен своими выступлениями в составе Арсенала и каменской Стали. Также бразильц успел поиграть в России за Кубань и Луч-Энергию. В новой команде Леандро будет выступать под 31-м номером.

Рух подписал Каленчука и Марушку

Кроме этого, в команду также перешел 21-летний форвард Сергей Петров, который заключил соглашение с Рухом на 3 года. Петров получил в новой команде 38-й игровой номер. Предыдущим клубом форварда был ФК Львов.

К слову, белорусский специалист Леонид Кучук недавно был представлен в качестве главного тренера Руха.

Яремчук, Бондаренко, Коломоєць та ще 6 гравців, яких розкрив Володимир Шаран

Теги
Трансферы Трансферы чемпионата Украины Леандро Да Силва Леандро Да Силва Сергей Петров Сергей Петров Первая лига Рух Винники Рух Винники
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Динамо – Нью-Инглэнд Революшн: прямая трансляция
    Україна — 15:501999 Динамо – Нью-Инглэнд Революшн: прямая трансляция
11
час
:
47
мин
Шахтер
10:00
Ваккер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук