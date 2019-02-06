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Рух подписал Каленчука и Марушку

06:00 8 Читати українською
Рух подписал Каленчука и Марушку
Руслан Марушкаи Максим Каленчук / Фото: ФК Рух

Перволиговый Рух подписал контракт с новыми исполнителями.

Ряды перволигового Руха пополнили два новичка, сообщает официальный сайт клуба.

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29-летний опорный хавбек Максим Каленчук и 20-летний центрбэк Руслан Марушка подписали полуторагодичные соглашения с Рухом.

Последним клубом Каленчука был Львов. Всего в украинской Премьер-лиге хавбек провел 85 матчей и отметился двумя голами.

Марушка недавно защищал цвета луцкой Волыни, за которую в текущем сезоне провел 6 матчей.

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Трансферы Руслан Марушка Руслан Марушка Первая лига Максим Каленчук Максим Каленчук Рух Винники Рух Винники
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