"В двух товарищеских матчах и сегодня мы увидели, что эта команда не собирается расслабляться после того, что достигла. Мы знаем, что если мы немного снизим уровень, нам это не простят. Будут тяжелые матчи, как этот. Конечно, поражения. Мы должны быть такими, как сейчас, бороться в каждой игре, как мы боремся с тех пор, как Скалони начал это приключение.

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Мы уже знали, что так будет, особенно потому, как проходят квалификации. Мы знали, что выиграть очень тяжело, что все команды очень близки. Эквадор – отличная команда. Из последних квалификационных матчей они демонстрируют, что у них очень хорошие игроки, что они физически сильны, они четко понимают, что они делают, хотя они сменили тренеров и теперь пробуют что-то другое.

Недавно мы стали чемпионами мира, но должны продолжать бороться и готовиться к следующему ЧМ. Все хотят победить Аргентину, а теперь, когда мы стали чемпионами, еще больше. Потому мы не можем снизить уровень. Мы даже должны демонстрировать немного больше, чем мы делали. Требования в каждой игре максимальны и, несомненно, они растут больше и больше", – цитирует Месси Goal.

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