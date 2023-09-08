В Южной Америке стартовала квалификация на ЧМ-2026. Подробнее о первых поединках за путевки на Мундиаль читайте в этой новости на "Футбол 24".

Отбор к ЧМ-2026, Южная Америка, 1-й тур

Парагвай – Перу – 0:0

Удаление: Адвинкула, 45 (Перу)

Колумбия – Венесуэла – 1:0

Гол: Борре, 46

Аргентина – Эквадор – 1:0

Гол: Месси, 78

Парагвай и Перу в стартовом матче отбора к ЧМ-2026 не порадовали зрителей голами. Перуанцы весь второй тайм провели в меньшинстве. Это 33-летний Адвинкула, который в 2012 году за 200 тысяч евро переходил в симферопольскую Таврию, но не поиграл там и быстро перебрался в Хоффенхайм за 900 тысяч, получил вторую желтую карточку перед перерывом. Впрочем, это не помогло Парагваю. Колумбия же минимально обыграла Венесуэлу – Борре на старте второго тайма замкнул навес Ариаса.

Стартовала с победы и Аргентина, хотя чемпионам мира пришлось помучиться против Эквадора. "Альибеселестес" несмотря на свое преимущество в контроле мяча забить никак не могли вплоть до 78 минуты. Месси в уже привычном для себя стиле перебросил стенку со штрафного и отправил мяч в сетку ворот, принеся первые три очка Аргентине.