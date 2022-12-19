Мессі зробив найважливіший крок до статусу найкращого гравця в історії футболу в найкращому фіналі, який будь-коли бачили на чемпіонатах світу. Лео двічі виводив Аргентину вперед і був точним у серії післяматчевих пенальті. Однак Франція робила усе можливе, щоб цей матч запам'ятали надовго. Решту на себе взяли геній та його свита.

ЧС-2022 Мессі: Аргентина і Франція видали найкращий фінал в історії – перестрілку Мбаппе і Лео вирішила серія пенальті

А ще допомогли організатори ЧС-2022. Під час церемонії нагородження на плечах Мессі з'явилася чорна накидка. Саме з цим елементом одягу Лео підійняв трофей над головою. Мало хто зрозумів, що сталося насправді. Пошуки відповіді підірвали Google. Відповідні запити відразу залетіли у тренди. Футбол 24 разом із партнером HLIBNY DAR розповідає, як плащ опинився на плечах аргентинця, та яке значення він має.

Відразу відкинемо конспірологічні теорії, що таким чином форвард намагався підкреслити свою особливість. Мовляв, Мессі нарешті став чемпіоном світу (ще й на турнірі, який безславно склався для Кріштіану Роналду) і хотів надати цій миті додаткового символізму. Проте замість Лео все зробили господарі Мундіалю. Саме в катарських традиціях слід шукати корені того, що ми з вами побачили на тріумфальній сцені стадіону Лусаїл Айконік.

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Перед тим, як передати до рук футболіста трофей, емір Катару Тамім бін Хамад Аль Тані подарував Мессі чорну накидку. Вона має назву бешт (beshth). Це традиційний довгий арабський плащ, який чоловіки носять поверх туніки. Зараз бешт носять з особливих випадків – на кшталт весілля, різноманітних фестивалів, випускних вечорів тощо. Також це офіційний одяг політиків, високопосадовців, релігійних діячів та вчених в арабських країнах.

Коріння цього вбрання сягає значно далі й має глибокий символізм. У давнину його носили лише привілейовані особи. Відображення цього бачимо й зараз. Бешт носять члени королівської сім'ї Катару. Ви ж помітили, що на шейхові була така ж накидка, яку він вручив Мессі? Ось і перший варіант, як можна інтерпретувати подію. Відбулася своєрідна коронація Ліонеля.

Проте більш вірогідним здається другий варіант. Також бешт мали право носити воїни. Вони одягали його лише після перемоги, здобутої у важкому бою. Чим не алегорія до футбольного матчу? Особливо – до фіналу чемпіонату світу. Отримати підтвердження цієї теорії ми могли б, якби перемогла Франція, а плащ дістався б Уго Льорісу (як капітану). Якби ж накидку тоді вручили Мбаппе, тоді однозначно йшлося б про коронацію. Перевірити ці гіпотези, звісно, неможливо.

Керівник організаційного комітету ЧС-2022 Хасан Аль Таваді також не дав однозначної відповіді. "Це наш офіційний одяг, для весіль, для офіційних заходів. Це дуже важлива річ для нас, не лише в Катарі – загалом в арабському світі. Зокрема, в країнах Перської затоки це найкращий одяг", – пояснив функціонер.

Зрештою, головне – тепер ви знаєте, що за плащ був на плечах Лео Мессі під час церемонії нагородження ЧС-2022. Воїн чи король? Це питання так і залишиться відкритим. Кожен може обрати той варіант, який йому до вподоби, і матиме рацію. Мессі в Катарі був справжнім капітаном (генералом) збірної Аргентини. Лео як досвідчений вожак вів партнерів за собою і не загубився у вирішальний момент. Зіграв ключову роль у перемозі над Францією. Водночас золото чемпіонату світу майже не залишить контраргументів тим, хто не схильний включати Мессі до когорти найкращих в історії.

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