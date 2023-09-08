"У двох товариських матчах і сьогодні ми побачили, що ця команда не збирається розслаблятися після того, що досягла. Ми знаємо, що якщо ми трохи знизимо рівень, нам це не пробачать. Будуть важкі матчі, як цей. Звичайно, поразки. Ми повинні бути такими, як зараз. Боротися в кожній грі, як ми боремося відтоді, як Скалоні почав цю пригоду.

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Ми вже знали, що так буде, особливо через те, як відбуваються кваліфікації. Ми знали, що виграти дуже важко, що всі команди дуже близькі. Еквадор – чудова команда. З останніх кваліфікаційних матчів вони демонструють, що у них дуже хороші гравці, що вони фізично сильні, що вони чітко розуміють, що вони роблять, хоча вони змінили тренерів і тепер пробують щось інше.

Нещодавно ми стали чемпіонами світу, але ми маємо продовжувати боротися та готуватися до наступного ЧС. Усі хочуть перемогти Аргентину, а тепер, коли ми стали чемпіонами, ще більше. Тому ми не можемо знизити рівень. Ми навіть повинні демонструвати трохи більше, ніж ми робили. Вимоги у кожній грі максимальні і, безсумнівно, вони ростуть більше і більше", – цитує Мессі Goal.

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