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"Мы творили историю", – Роналду похвастался фото с Джорданом

18:40 102 Читати українською
"Мы творили историю", – Роналду похвастался фото с Джорданом
Криштиану Роналду / фото из соцсетей

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду продолжает наслаждаться отдыхом перед стартом сезона 2019/20.

Звездный португалец вместе с семьей отдыхает во Французской Ривьере, где встретился с легендарным баскетболистом Майклом Джорданом.

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"Мы творили историю", – подписал Роналду совместную фотографию.

Стоит заметить, что Криштиану 5 раз выигрывал "Золотой мяч". В свою очередь Джордан 6 раз становился чемпионом NBA, одержав при этом 5 титулов MVP сезона.

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We made history ️

Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

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Теги
Криштиану Роналду Криштиану Роналду Италия
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