"Мы творили историю", – Роналду похвастался фото с Джорданом

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду продолжает наслаждаться отдыхом перед стартом сезона 2019/20.

Звездный португалец вместе с семьей отдыхает во Французской Ривьере, где встретился с легендарным баскетболистом Майклом Джорданом.

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"Мы творили историю", – подписал Роналду совместную фотографию.

Стоит заметить, что Криштиану 5 раз выигрывал "Золотой мяч". В свою очередь Джордан 6 раз становился чемпионом NBA, одержав при этом 5 титулов MVP сезона.

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