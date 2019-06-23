Роналду оставил 20 тысяч евро чаевых на отдыхе в Греции

Красиво жить не запретишь / Фото из открытых источников

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду не стесняется напоминать о своих доходах.

Криштиану Роналду вместе с семьей отдыхал на греческом курорте Коста-Наварино.

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Звездный португалец попросил работников местной гостиницы охранять свой покой от папарацци и посторонних людей. После выезда из курорта 34-летний форвард оставил персоналу отеля 20 тысяч евро чаевых, сообщает Corriere dello Sport.

По информации издания, за сутки в гостинице Royal Villa Methoni Роналду платил около 8 тысяч евро.