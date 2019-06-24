"Ми творили історію", – Роналду похизувався фото з Джорданом

Україна — 15:49 2602
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"Я ніколи не грав у Лізі чемпіонів", – Караваєв прокоментував інформацію про перехід в Динамо
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"Перемога над Динамо – видатний успіх Карпат". Як живе Жозе Мораіш – він феєрить у Кореї і готовий повернутися в УкраїнуІнтерв’ю — 15:00 5427
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Рудько покинув Динамо та перейшов у ПафосУкраїна — 14:50 4306
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Булеца продовжив контракт з Динамо та вирушив у оренду в СК Дніпро-1Україна — 14:25 3164
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