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"Ми творили історію", – Роналду похизувався фото з Джорданом

18:38 319 Читать на русском
"Ми творили історію", – Роналду похизувався фото з Джорданом
Кріштіану Роналду / фото із соцмереж

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду продовжує насолоджуватися відпочинком перед стартом сезону 2019/20.

Зірковий португалець разом із сім'єю відпочиває у Французькій Рив'єрі, де зустрівся з легендарним баскетболістом Майклом Джорданом.

Роналду залишив 20 тисяч євро чайових на відпочинку в Греції

"Ми творили історію", – підписав світлину Роналду.

Варто зауважити, що Кріштіану 5 разів вигравав "Золотий м'яч". Натомість Джордан 6 разів ставав чемпіоном NBA, здобувши при цьому 5 титулів MVP сезону.

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We made history ️

Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

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Теги
Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Італія
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