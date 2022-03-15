"Прежде всего хотел бы выразить огромную благодарность ВСУ и участникам территориальной обороны за их мужество и волю к победе. Ведь именно благодаря им армия страны-агрессора не смогла осуществить свои планы и была остановлена на всех направлениях. Молимся за наших ребят! Происходящее воспринимаем очень тяжело. Никто не мог предположить, что в XXI веке подобное случится.

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Я и моя семья очень переживаем и надеемся, что этот кошмар как можно скорее закончится. Мы осуждаем агрессию со стороны России. На нашей стороне правда, мы находимся на своей земле, весь здравомыслящий мир с нами. Люди по всей Европе выходят на улицы и поддерживают украинцев. Это главные факторы, которые приближают нас к цели. А цель наша – мирное небо над головой в нашей любимой независимой Украине.

Наша семья сейчас разбросана по разным местам: мы с женой – в одном городе, родители, братья, сестры – в других. Пытаемся максимально помогать солдатам: покупаем все необходимое. В общем, занимаемся волонтерством и всячески стараемся помогать беженцам, детям, пенсионерам, животным. Покупаем продукты питания, средства гигиены, одежду и другие необходимые вещи, отправляем это все в горячие точки Украины. Каждый сейчас может помочь: кто-то физически, кто-то информационно, кто-то психологически, кто-то материально. Считаю, каждый должен помогать, как может, и, так сказать, воевать на своем фронте. И уж точно нельзя стоять в стороне, сложив руки. Украинцы уже показали, что вместе мы – сила! И победа будет за нами!

До сих пор трудно в это поверить, но война продолжается. Весь мир смотрит на то, как героически обороняет свои земли украинский народ и украинская армия. Мы стали героями в глазах всего мира. И хочется сказать спасибо каждому: волонтеры, работники коммунальных служб, пожарные, медики – все граждане нашей страны как одно целое противостоят тотальному злу. Я уверен, что единство нации приведет нас к победе и каждый украинец обретет счастье. Слава Украине", – цитирует Бондаря сайт Шахтера.

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