"Насамперед хотів би висловити величезну подяку ЗСУ та учасникам територіальної оборони за їхню мужність і волю до перемоги. Адже саме завдяки ним армія країни-агресорки не змогла виконати своїх планів і була зупинена на всіх напрямках. Молимося за наших хлопців! Те, що відбувається, сприймаємо дуже важко. Ніхто не міг припустити, що у XXI столітті таке станеться.

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Я і моя родина дуже переживаємо та сподіваємось, що цей жах якнайшвидше скінчиться. Ми засуджуємо агресію з боку Росії. На нашому боці правда, ми перебуваємо на своїй землі, весь розсудливий світ з нами. Люди в усій Європі виходять на вулиці та підтримують українців. Це головні чинники, що наближають нас до мети. А мета наша – мирне небо над головою в нашій улюбленій незалежній Україні.

Наша сім'я зараз розкидана по різних місцях: ми з дружиною – в одному місті, батьки, брати, сестри – в інших. Намагаємось максимально допомагати солдатам: купуємо все необхідне. Загалом займаємося волонтерством і всіляко намагаємось допомагати біженцям, дітям, пенсіонерам, тваринам. Купуємо харчові продукти, засоби гігієни, одяг та інші необхідні речі, відправляємо це все в гарячі точки України. Кожен зараз може допомогти: хтось фізично, хтось інформаційно, хтось психологічно, хтось матеріально. Вважаю, кожен має допомагати, як може, і, так би мовити, воювати на своєму фронті. І вже точно не можна стояти осторонь, склавши руки. Українці вже показали, що разом ми – сила! І перемога буде за нами!

Досі складно в це повірити, проте війна триває. Увесь світ дивиться на те, як героїчно обороняє свої землі український народ та українська армія. Ми стали героями в очах усього світу. І хочеться подякувати кожному: волонтери, працівники комунальних служб, пожежники, медики – усі громадяни нашої країни, як одне ціле, протистоять тотальному злу. Я впевнений, що єдність нації забезпечить нам перемогу і кожен українець знайде щастя. Слава Україні", – цитує Бондаря сайт Шахтаря.

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