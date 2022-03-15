"Ми стали героями в очах усього світу": Бондар зі Савіною займається волонтерством
Захисник Шахтаря та збірної України Валерій Бондар розповів, як переживає війну та допомагає нашим військовим.
"Насамперед хотів би висловити величезну подяку ЗСУ та учасникам територіальної оборони за їхню мужність і волю до перемоги. Адже саме завдяки ним армія країни-агресорки не змогла виконати своїх планів і була зупинена на всіх напрямках. Молимося за наших хлопців! Те, що відбувається, сприймаємо дуже важко. Ніхто не міг припустити, що у XXI столітті таке станеться.
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Я і моя родина дуже переживаємо та сподіваємось, що цей жах якнайшвидше скінчиться. Ми засуджуємо агресію з боку Росії. На нашому боці правда, ми перебуваємо на своїй землі, весь розсудливий світ з нами. Люди в усій Європі виходять на вулиці та підтримують українців. Це головні чинники, що наближають нас до мети. А мета наша – мирне небо над головою в нашій улюбленій незалежній Україні.
Наша сім'я зараз розкидана по різних місцях: ми з дружиною – в одному місті, батьки, брати, сестри – в інших. Намагаємось максимально допомагати солдатам: купуємо все необхідне. Загалом займаємося волонтерством і всіляко намагаємось допомагати біженцям, дітям, пенсіонерам, тваринам. Купуємо харчові продукти, засоби гігієни, одяг та інші необхідні речі, відправляємо це все в гарячі точки України. Кожен зараз може допомогти: хтось фізично, хтось інформаційно, хтось психологічно, хтось матеріально. Вважаю, кожен має допомагати, як може, і, так би мовити, воювати на своєму фронті. І вже точно не можна стояти осторонь, склавши руки. Українці вже показали, що разом ми – сила! І перемога буде за нами!
Досі складно в це повірити, проте війна триває. Увесь світ дивиться на те, як героїчно обороняє свої землі український народ та українська армія. Ми стали героями в очах усього світу. І хочеться подякувати кожному: волонтери, працівники комунальних служб, пожежники, медики – усі громадяни нашої країни, як одне ціле, протистоять тотальному злу. Я впевнений, що єдність нації забезпечить нам перемогу і кожен українець знайде щастя. Слава Україні", – цитує Бондаря сайт Шахтаря.
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