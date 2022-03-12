Мудрик: Путлер мог не нападать на Украину, а каждый день крутить по телевизору, что ее уже взяли. И они бы в это верили
Полузащитник Шахтера Михаил Мудрик снова обратился к россиянам, которые поддерживают кровавого тирана и убийцу Владимира Путина.
"Кто из этих двух нацисты: те, кто защищают свою страну и народ или те, кто сбрасывают 1000-килограммовую тротиловую бомбу на другое государство в жилой район? Думайте, русские нацисты, сами.
Матвиенко: Не могу радоваться жизни, когда умирают дети – мы никогда не будем прежними
Путлер мог бы вообще не нападать на Украину, а просто каждый день крутить по телевизору, что уже взяли Украину. И они бы в это верили", – написал Мудрик на своей странице в социальной сети Instagram.
Напомним, утром 24 февраля российские войска без объявления войны напали на территорию Украины. Захватчики надеялись завоевать нас за несколько дней, но украинцы успешно разрушают кровожадные планы Путина и его армии. В то же время, цивилизованный мир давит на агрессора санкциями.
Россия напала на Украину: позорная позиция Конте по поводу войны, испанцы хотят забрать двух игроков Шахтера (LIVE)