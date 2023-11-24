"Думаю, что мы, как и все, шокированы. Кажется, волна шума после этого была шоком для большинства людей в футболе. Это ужас. Непропорциональность поступка и наказания – это слово, которое использовалось в нашем клубе. Очевидно, что мы расстроены.

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С другой стороны, это не изменяет фокус. С тех пор как я здесь, основное внимание уделялось решению вопросов на поле. Я поговорил с командой и сказал: "Послушайте, турнирная таблица – это одно дело. Я всегда верил, что итоговая таблица лиги – это правда сезона. Она меняет мнение, но не меняет того, что мы делаем. Нам просто нужно работать усерднее, дольше и сильнее", – цитирует Дайча ESPN.

Напомним, из-за нарушения правил финансового фейр-плей с Эвертона сняли 10 очков, поэтому теперь у команды Виталия Миколенко осталось всего четыре зачетных пункта и предпоследнее место. До спасительной зоны 2 очка, а ближайший матч – домашний против МЮ 26 ноября.

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