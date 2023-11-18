Эвертон столкнулся с небывалыми проблемами, которые поставят под вопрос пребывание в АПЛ.

После решения о снятии с "ирисок" 10 баллов за нарушение финансового фэйр-плей три английских клуба решили подать иск на мерсисайдцев.

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Как информирует Daily Mai, если Бернли, Лестер и Лидс выиграют компенсационный иск против Эвертона в размере 300 миллионов фунтов стерлингов, то с мерсисайдцев снимут еще 9 очков.

Потенциальные покупатели Эвертона, компания 777 Partners, обязалась предоставлять около 20 миллионов фунтов стерлингов в месяц для покрытия текущих расходов клуба, пока английская Премьер-лига оценивает их предложение о приобретении.

Издание отмечает, что потенциальные владельцы не хотят платить вышеупомянутую компенсацию. А из-за невозможности выплатить сумму Эвертон получит дополнительное наказание в виде снятия 9 очков.

Напомним, что за Эвертон выступает защитник Виталий Миколенко. Сейчас клуб украинца находится на предпоследней строчке в турнирной таблице АПЛ с четырьмя баллами.

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