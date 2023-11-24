После паузы на матчи сборных возобновляются соревнования в английской Премьер-лиге, а с ними и фэнтези-баталии. Что за новый конкурент появился у Михаила Мудрика, почему крутая игра Виталия Миколенко все еще не побуждает фэнтези-менеджеров покупать украинца и кто осмелился высмеивать Эрлинга Холанда – рассказываем в новом эпизоде традиционного подкаста от "Футбол 24".

Гвардиола удивил оценкой Мудрика, Русин с Беллингемом доводит до экстаза, Миколенко и Зинченко творят 4 гола за день