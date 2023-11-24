У Мудрика новые проблемы, Холанда "опустили" и почему никто не верит в Миколенко – Fantasy АПЛ
17:35 - Читати українською
"Футбол 24" продолжает следить за самым популярным фэнтези-турниром мира.
После паузы на матчи сборных возобновляются соревнования в английской Премьер-лиге, а с ними и фэнтези-баталии. Что за новый конкурент появился у Михаила Мудрика, почему крутая игра Виталия Миколенко все еще не побуждает фэнтези-менеджеров покупать украинца и кто осмелился высмеивать Эрлинга Холанда – рассказываем в новом эпизоде традиционного подкаста от "Футбол 24".
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