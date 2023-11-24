"Гадаю, що ми, як і всі, шоковані. Здається, хвиля галасу після цього була шоком для більшості людей у футболі. Це жахіття. Непропорційність вчинку і покарання – це слово, яке використовувалося в нашому клубі. Очевидно, що ми засмучені.

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З іншого боку, це не змінює фокус. Відколи я тут, основна увага приділялася вирішенню питань на полі. Я поговорив з командою та сказав: "Послухайте, турнірна таблиця – це одна справа. Я завжди вірив, що підсумкова таблиця ліги – це правда сезону. Вона змінює думку, але не змінює того, що ми робимо. Нам просто потрібно працювати старанніше, довше та сильніше", – цитує Дайча ESPN.

Нагадаємо, через порушення правил фінансового фейр-плей з Евертона зняли 10 очок, тож тепер у команди Віталія Миколенка залишилося лише чотири залікових пункти і передостаннє місце. До рятівної зони 2 очки, а найближчий матч – домашній проти МЮ 26 листопада.

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