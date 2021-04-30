Исполнительный директор МЮ Эд Вудворд заявил, что клуб больше не планирует участвовать в Европейской Суперлиге.

"Я знаю, что вы рассержены и разочарованы из-за того, что вашим мнением не интересовались. В предложенной идее не учитывался жизненно важный принцип открытой конкуренции.

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Должное обсуждение помогло бы нам избежать ошибки, которую мы совершили. Мы придали достаточного значения традициям принципа спортивных достижений, который так важен для футбола не только во внутренних соревнованиях, но и в европейских соревнованиях с середины 1950-х годов.

Мы хотим подтвердить нашу приверженность этим традициям. Могу заверить вас, что мы извлекли урок из событий прошлой недели и не планируем возрождать планы по Суперлиге", – цитирует Вудворда ESPN.

Напомним, "красные дьяволы" вошли в 12-ку основателей Европейской Суперлиги, но одними из первых покинули организацию, в частности, из-за давления фанатов. Сейчас в проекте остались только Милан, Ювентус, Барселона и Реал.

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