"Футбол 24" зібрав найяскравіші цитати президента Реала, який став ворогом №1 для УЄФА і ФІФА.

У 2006 році я пішов, бо вважав цикл закінченим, але зрозумів, що це рішення було помилковим.

Я покинув Реал, коли він перебував у світових топах, а коли я знову повернувся, то виявив команду на п'ятому місці.

Я працюю по 16 годин на добу. Це питання самоорганізації.

Кожен титул – перший крок на шляху до наступного.

Філософія Реала – перемагати видовищно.

Ми повинні не тільки перемагати, а й розважати, зачаровувати, підкорювати серця.

Я хочу, щоб Реал правив балом і в спорті, і в економіці, і в інфраструктурі.

Коли я був президентом, нам платили по 15 мільйонів євро за один матч у Японії. Це більше, ніж річний бюджет деяких команд Прімери.

Реал – найвідоміший бренд у світі. Футболісти повинні знати, що коли вони грають, половина світу стежить за ними.

Наші вболівальники будуть довго пам'ятати Київ (фінал ЛЧ-2018, – Футбол 24), як одну з найбільш важливих сторінок в історії цього виду спорту.

"Бернабеу" – це наш храм, він розташований у центрі Мадрида, за останні роки ми вклали в нього 200 мільйонів євро і вкладемо ще стільки ж, щоб зробити його ще кращим і щоб він був символом мадридизму у всьому світі.

Багатомільйонне придбання – це не тринькання грошей, як багато хто каже. Це – інвестиції.

Банки дають гроші тим людям, які надають гарантії їхнього подальшого повернення. У Реала є ці гарантії.

Наша політика – не купувати гравців за 3 мільйони євро, аби перепродати їх за 25. Наші руки не тремтять, коли потрібно викласти за футболіста 100 мільйонів євро. Мені краще заплатити більше за одного, ніж придбати п’ятьох гіршого рівня.

Я заплатив 94 мільйони євро за Кріштіану Роналду, бо це та ціна, за яку Манчестер Юнайтед нам його продавав, ось і все.

Мессі – найкращий футболіст у світі після Роналду.

Ситуація з відходом Роналду була спричинена виснаженістю. Він – дуже хороший хлопець та заслуговує найкращих компліментів. В Іспанії часом трапляються дивні речі на рівні сплати податків. Кріштіану почувався скривдженим.

Ді Стефано також йшов розлюченим, але подивіться, що було потім.

Я – фанат Кріштіану. Нам бракуватиме його до кінця життя.

Зідан у костюмі і краватці настільки ж гарний, як у футбольній формі.

Коли ми запропонували Зідану повернутися додому, він показав свою відданість. Найкращий тренер світу повернувся в Реал, і всі вболівальники пишаються, що Зідан з нами. Він являє собою велич клубу.

Рамос? Він залишиться тут назавжди. Він більше, ніж просто капітан.

Бензема – це мікс Зідана та Роналдо, тому він найкращий гравець у сучасному футболі на позиції "дев'ятки".

Не хочеться навіть уявляти Іспанію без Каталонії і Ла Лігу без Барселони.

Футбол потребує формул, які зроблять його більш конкурентоспроможним і захоплюючим. Реал брав участь у всіх нововведеннях і захищав їх у нашому спорті. Ми були єдиним засновником ФІФА у 1904-му разом зі сімома федераціями. У 1955 році L’Equipe та Мадрид пропагували створення Кубка європейських чемпіонів, революційного турніру, який назавжди змінив історію футболу.

Ми допоможемо футболу на всіх рівнях. Футбол – єдиний глобальний вид спорту у світі, який налічує понад 4 мільярди вболівальників, і наша відповідальність, як великих клубів, полягає в тому, щоб задовольнити їхні побажання.

Суперліга – це вища конкурентоспроможність і якість продукту. Футбольна реформа не може чекати довше. Ми готові взяти на себе відповідальність і боротися за зміни.

У форматі матчів також назріває революція. Дев’яносто хвилин бувають виснажливими для перегляду, тому тривалість поєдинку можуть скоротити.

Сторінка автора у Facebook

"Вийшли на поле і обкакались": правила футболу Олександра Лукашенка – останнього диктатора Європи