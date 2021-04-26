Серия А будет исключать клубы за участие в сторонних турнирах – в Италии перестраховались на случай новой Суперлиги
18:12 - Читати українською
Федерация футбола Италии (FIGC) будет жестко наказывать мятежников.
В Италии приняли новое правило, которое запрещает местным клубам участвовать в турнирах, не входящие в сферу влияния FIGC, УЕФА и ФИФА, сообщает La Repubblica.
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Потенциальных нарушителей будут исключать из итальянских чемпионатов, соответственно, и из Серии А. Напомним, недавно Ювентус, Интер и Милан стали одними из 12 клубов-основателей Суперлиги, но из-за высокого давление общества, организаторы скандального турнира решили приостановить проект.
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