В Италии приняли новое правило, которое запрещает местным клубам участвовать в турнирах, не входящие в сферу влияния FIGC, УЕФА и ФИФА, сообщает La Repubblica.

Европейская Суперлига официально объявила о приостановке турнира

Потенциальных нарушителей будут исключать из итальянских чемпионатов, соответственно, и из Серии А. Напомним, недавно Ювентус, Интер и Милан стали одними из 12 клубов-основателей Суперлиги, но из-за высокого давление общества, организаторы скандального турнира решили приостановить проект.

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