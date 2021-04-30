Виконавчий директор МЮ Ед Вудворд заявив, що клуб більше не планує брати участь у Європейській Суперлізі.

"Я знаю, що ви злі та розчаровані через те, що вашою думкою не цікавилися. У запропонованій ідеї не враховувався життєво важливий принцип відкритої конкуренції.

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Належне обговорення допомогло б нам уникнути помилки, яку ми зробили. Ми надали достатнього значення традиціям принципу спортивних досягнень, які так важливі для футболу не тільки у внутрішніх змаганнях, а й у європейських із середини 1950-х років.

Ми хочемо підтвердити нашу прихильність цим традиціям. Можу запевнити вас, що ми зробили висновки з подій минулого тижня і не плануємо відроджувати плани щодо Суперліги", – цитує Вудворда ESPN.

Нагадаємо, "червоні дияволи" увійшли у 12-ку засновників Європейської Суперліги, але одними з перших покинули організацію, зокрема, через тиск фанатів. Зараз у проекті залишились лише Мілан, Ювентус, Барселона та Реал.

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