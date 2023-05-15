Президент Барселоны Жоан Лапорт не скрывает своего желания видеть в следующем сезоне Лео Месси в команде.

"Мы сделаем все возможное для возвращения Лео Месси в Каталонию. Мы уже работаем над составом для следующего года. Надеемся, что сможем усилить команду.

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У нас в клубе действует план жесткой экономии, чтобы обеспечить соблюдение правил финансового фейер-плей. Это позволит нам улучшить команду. Мы делаем домашнюю работу, чтобы в следующем сезоне стать еще более конкурентоспособными", – приводит слова Лапорты. Daily Mail.

Напомним, что текущий контракт Лео Месси с ПСЖ истекает летом. Будущее аргентинца до сих пор не определено. СМИ сообщали, что кроме Барселоны Саудовская Аравия заинтересована в услугах нападающего.

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