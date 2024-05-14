"Я не буду называть все зарплаты УАФ, а расскажу один простой пример. У меня здесь есть документы, я уже их показывал, что в свое время при предыдущей "преступной власти" были подписаны акты выполненных работ с определенным ФОПом на выполнение юридических услуг на 800 тысяч евро. И, в частности, там была фамилия госпожи Коцюпко. ФЛП Коцюпко, которой заплатили 8,5 миллионов гривен. Это задокументировано.

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А что же делал Юридический департамент, который возглавлял нынешний генеральный секретарь УАФ? Но самое главное то, что госпожа Коцюпко, которая сотрудничала с "преступной властью", сейчас взята на работу в Украинскую ассоциацию футбола на должность советника генерального секретаря УАФ. Говорят, что зарплата 120 тысяч гривен в месяц.

Зарплата детского тренера в 7-8 раз меньше. Так кто у нас воспитывает футболистов? Советники генерального секретаря УАФ или детские тренеры? Может вы об этом подумаете? Вы, когда узнаете зарплаты вице-президентов, с ума сойдете. Я просто подготовлюсь и потом уже это выдам. Говорят, что у секретаря референта зарплата 200 тысяч гривен. Это точно в 10 раз больше, чем у детского тренера.

Мы ничего не попутали? Кто кого обслуживает? Кто воспитывает славу украинского футбола? Советники генерального секретаря УАФ, которые до этого обслуживали Юридический департамент УАФ? Это нормально? Мне просто интересно, а вот люди в регионах, там так же есть юридические департаменты, свои главы, которые ездят на чемпионаты детские, которые проводят эти соревнования, которые это все делают. Вы думаете, что у них есть такая зарплата? Им платят 150 тысяч гривен на всю областную федерацию в месяц! И это огромная победа, потому что до этого было 100 тысяч.

А еще у нас такая "пшонковщина" пошла, что один из вице-президентов вообще себе сделал отдельный вход, душ и туалет, чтобы не быть с другими. Вы что делаете? Мы до чего доходим? А о футболе сам кто-то будет говорить? Где футбол?" – возмутился Цыганык в программе "Цыганык Live".

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