Во вторник, 14 мая, Манчестер Сити одолел Тоттенхэм в рамках перенесённого матча 34-го тура АПЛ (2:0). Тем самым команда Пепа Гвардиолы лишила "шпоры" возможности пробиться в Лигу чемпионов. Лондонская команда больше не сможет догнать Астон Виллу в турнирной таблице – за тур до конца чемпионата бирмингемцы оторвались на 5 очков.

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Это – первый выход Астон Виллы в Лигу чемпионов. Последний раз команда из Бирмингема играла в главном европейском клубном турнире 41 год назад, когда он назывался Кубком чемпионов. В сезоне 1982/83 Астон Вилла дошла до четвертьфинала, в котором уступила будущему финалисту Ювентусу (1:2, 1:3).

В сезонах 1992/93 и 1995/96 Астон Вилла финишировала второй и четвёртой в АПЛ, но этого было недостаточно, чтобы попасть в Лигу чемпионов.

С тех пор как в октябре 2022 года Унаи Эмери возглавил эту бирмингемскую команду, только Манчестер Сити, Ливерпуль и Арсенал набрали большее количество очков в АПЛ.

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