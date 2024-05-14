Левандовски был главным фаворитом на выигрыш "Золотого мяча" в 2020 году. Бавария выиграла требл – чемпионат, Кубок Германии и Лигу чемпионов, а сам Роберт забил 55 голов в 47 матчах во всех турнирах.

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Как информирует Diario Sport, редакция France Football изучает вопрос восстановления исторической справедливости. Тот факт, что в 2020 году редакция французского журнала отказалась вручать "Золотой мяч", бросил тень на её репутацию. Сейчас она хотела бы эту репутацию "отбелить".

Напомним, что France Football решил отказаться от вручения "Золотого мяча" в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Редакция сочла, что все претенденты на приз оказались в неравных условиях.

Ранее сам Левандовски заявил, что он не возражал бы против вручения "Золотого мяча" спустя четыре года. Поляк дал понять, что это было бы для него честью.

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