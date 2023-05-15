Президент Барселони Жоан Лапорта не приховує свого бажання бачити в наступному сезоні Лео Мессі в команді.

"Ми зробимо все можливе задля повернення Лео Мессі до Каталонії. Ми вже працюємо над складом для наступного року. Сподіваємось, що зможемо посилити команду.

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У нас у клубі діє план жорсткої економії, щоб забезпечити дотримання правил фінансового феєр-плей. Це дозволить нам покращити команду. Ми робимо домашню роботу, щоб у наступному сезоні стати ще конкурентоспроможнішими", – приводить слова Лапорти Daily Mail.

Нагадаємо, що поточний контракт Лео Мессі з ПСЖ закінчується влітку. Майбутнє аргентинця досі невизначено. ЗМІ повідомляли, що окрім Барселони Саудівська Аравія зацікавлена в послугах нападника.

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