38-летний полузащитник Милнер подписал однолетний контракт с "чайками", а 33-летний нападающий Уэлбек подписал двухлетний контракт. Об этом информирует официальный сайт Брайтона. Таким образом, Роберто Де Дзерби удалось сохранить хотя бы каких-то ветеранов после объявления Адама Лалланы об уходе из команды по окончании сезона.

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Ранее в этом сезоне Милнер поднялся на второе место в списке игроков по количеству матчей в АПЛ. Ему осталось сыграть в 20 матчах, чтобы побить рекорд Гарета Барри (653). Ветеран не смог пополнить этот показатель с 30 января из-за травм, но он сможет восстановиться к началу сезона 2024/25.

Уэлбек забил 25 голов в 123 играх во всех турнирах за Брайтон, подписав контракт в октябре 2020 года после ухода из Уотфорда.

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