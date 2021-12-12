"Надеюсь, что мы успеем восстановиться после матча с Будё-Глимт. У Динамо, кстати, тоже была игра в еврокубках, плюс перелет. Поэтому мы будем примерно в одинаковом состоянии.

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В прошлом году мы тоже играли в таком графике. Думаю, проблем с восстановлением не будет. Дадим ли бой Динамо? Будем стараться, чтобы добиться положительного результата с киевлянами", – сказал Назарина в комментарии Meta-ratings.

Напомним, матч Динамо – Заря состоится сегодня, начало в 17:00. Киевлянам нужна исключительно победа, чтобы догнать Шахтер, а луганчане попытаются сократить отставание от СК Днепр-1, которое составляет 5 очков.

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