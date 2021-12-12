Динамо досрочно потеряло шансы на евровесну и не сумело хлопнуть дверью в ЛЧ, потерпев безапелляционное поражение в Лиссабоне, однако в чемпионате киевляне идут стабильно. За осеннюю часть сезона "бело-синие" допустили всего две осечки, потеряв очки с Ингульцом и проиграв Ворскле, однако в 90% своих матчей чемпион демонстрировал чемпионский футбол – в отличие от Шахтера. Впрочем, перед последним поединком 2021 года подопечные Мирчи Луческу отстают от "горняков" на три очка. Отыгрывать их придётся в очень тяжелой встрече против Зари.

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По крайней мере, эта встреча должна быть тяжёлой в теории, ведь луганчане остаются претендентами на бронзовые медали. Правда, в этом году с четвёртого места команда Виктора Скрипника не сдвинется, но просто сыграть в собственное удовольствие нельзя – нужно сокращать отставание от СК Днепр-1, гандикап которого достиг пяти очков. Вопрос лишь в том, способна ли Заря решать турнирные задания в матчах против топ-коллективов.

В текущем сезоне "черно-белые" неплохо выглядели против прямых конкурентов в УПЛ, одолев Ворсклу и Десну, а также разгромив СК Днепр-1 – впрочем, с более сильными оппонентами всё было очень грустно. Заря дважды без шансов проиграла Роме, набрала одно очко с Буде-Глимт, глотнула 6 голов от Шахтера и получила 4 мяча от Динамо в родных стенах. Луганчане потеряли конкурентоспособность на таком уровне, скатившись к статусу крепкого середнячка без претензий.

Проблема заключается в постоянных потерях группы лидеров, из-за которых Виктору Скрипнику приходится адаптироваться по ходу сезона, придумывая новый проект. Последний отход (Юрченко, Иванисеня, Василь, Абу-Ханна) ударил по команде особенно сильно – Заря вынуждена была отказаться от прогрессивных идей, начав работать от длинных передач в контратаки. Луганчане пытаются миксовать этот подход с агрессивным прессингом и высокой линией обороны, однако кадровый дисбаланс приводит к разгромам от топов.

Трудно найти какие-нибудь козыри в нынешней Заре, на которых коллектив может уколоть Динамо. Во многом, всё держится на высокой результативности иранских нападающих – кстати, одного из них (Сайядманеша) клуб потеряет зимой, а другой (Шахаб) сегодня не сыграет из-за дисквалификации. Впрочем, даже при таких условиях состав луганчан мощнее, чем у большинства представителей УПЛ, да и опыта у команды достаточно. Если киевляне встанут не с той ноги, то у подопечных Виктора Скрипника будут шансы.

Между тем, динамовцы действительно могут не настроиться должным образом. Эта проблема является для чемпиона главной – Мирча Луческу о ней кричит в течение всей осенней части сезона. По игре "бело-синие" не показывают большого количества проблем по игре. Да, есть недостатки в работе под интенсивным прессингом, есть отдельные изъяны при выходе из обороны, а наиболее сложно при защите на кроссах и стандартах – всё это имеет значение в еврокубках, но для УПЛ уровень футбола Динамо космический. По большинству ожидаемых показателей киевский клуб лидирует в таблице.

Динамо уверенно крушит середняков и аутсайдеров. Даже Шахтер не может похвастаться такой стабильностью, но иногда подопечные Мирчи Луческу позволяют себе выключаться из игры на длительный отрезок времени. Без причины. Без усиления игры со стороны соперника. Так было с Мариуполем, которому дважды едва не удалось зацепиться за ничью с киевлянами. Так было при ничье с Ингульцом, при поражении Ворскле и даже при победе над Минаем. Тренер публично критикует футболистов, а Супрягу однажды даже заменили до перерыва за ненадлежащее отношение к моментам – впрочем, особого прогресса в этом вопросе нет.

Психологическая нестабильность Динамо проявляется не только в поединках против обычных команд УПЛ, но и в топ-встречах. В частности, Мирча Луческу после матча с Бенфикой в ​​среду жаловался, что его коллектив начинает качественно играть только после пропущенных голов. Это – шанс для Зари.

Кадровая ситуация

Травмированные: Кендзера, Супряга, Попов, Беседин – Шевченко

Дисквалифицированные: Шахаб (Заря)

Ориентировочные составы на матч Динамо – Заря

Динамо: Бущан – Тымчик, Сирота, Забарный, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Вербич – Гармаш

Заря: Мацапура – ​​Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жунинью – Назарина, Цвек – Сайядманеш, Лунев, Кабаев – Гладкий

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Как уже говорилось, Заря провалила все топ-поединки в сезоне, пропуская у них не менее трёх голов за матч. Динамо же уверенно бьёт соперников в чемпионате, если не выходит играть в полноги – а сегодня этого ожидать не приходится. "Бело-синим" необходимо уйти на зимнюю паузу при равенстве очков с Шахтером, а при лучшей разнице голов чемпион пойдёт отдыхать на первой позиции. Необходимо победить всего-то с преимуществом в два мяча.

Ко всему этому следует добавить фактор родного поля Динамо и возможное отсутствие Булецы в составе Зари, ведь его контракт принадлежит киевлянам. Букмекеры, учитывая вышеперечисленные нюансы, не верят в сенсацию – коэффициенты на победу "бело-синих" очень низкие, как для центрального матча УПЛ. Мы тоже не верим в осечку чемпиона.

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