– Как и Динамо, Заря посреди недели тоже была занята еврокубковыми делами. Скажется ли это на игре обеих команд в воскресенье?

– Следует учитывать, что Заря играет днем ​​позже. Неизвестно, как игроки смогут восстановиться. Хотя они играют на своем поле, а у Динамо дальний перелет. Как правило, после матчей еврокубков следует определенный спад. Однако киевлянам ни в коем случае нельзя расслабляться, ведь на поединки против Динамо все соперники настраиваются и играют через не могу. И даже если где-то не хватает умения, все равно все пытаются проявить себя в матчах против киевлян. Поэтому динамовцам следует соблюдать осторожность.

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Думаю, все же усталость будет ощутима в воскресной игре. К тому же это завершающий матч перед зимним перерывом. Главное, чтобы никто вместо подготовки к игре уже не планировал себе отдых и не думал только о том, куда он отправится после 12 числа. Нельзя допускать отпускное настроение.

– Чтобы стать "зимними чемпионами", киевлянам нужно добыть результат, хотя бы на один мяч лучше, чем Шахтер, играющий днем ​​раньше. Это важный фактор – зимовать на первом месте?

– Конечно. Это очень важно в психологическом плане – уйти в отпуск без травм и на первом месте. Спокойно отдохнуть, подготовиться и тогда уже после зимней паузы сосредоточиться на борьбе за чемпионство и Кубок Украины. Считаю, что для Динамо важно завершить год лидерами в турнирной таблице. Но и Заря – непростой соперник, демонстрирующий приемлемые результаты, ведет борьбу за места в еврокубковой зоне. Так что игра будет интересной. Единственное, что команды могут не полностью восстановиться после еврокубков в моральном и физическом плане.

– Какой ваш личный прогноз на исход поединка?

– 2:1 в пользу Динамо, – сказал Заваров в комментарии официальному сайту Динамо.

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