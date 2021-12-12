"Сподіваюся, що ми встигнемо відновитись після матчу з Буде-Глімт. У Динамо, до речі, також була гра в єврокубках, плюс переліт. Тому ми будемо приблизно в однаковому стані.

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Минулого року ми теж грали у такому графіку. Думаю, проблем із відновленням не буде. Чи дамо бій Динамо? Намагатимемося, щоб досягти позитивного результату з киянами", – сказав Назарина у коментарі Meta-ratings.

Нагадаємо, матч Динамо – Зоря відбудеться сьогодні, початок о 17:00. Киянам потрібна виключно перемога, щоб наздогнати Шахтар, а луганці спробують скоротити відставання від СК Дніпро-1, яке наразі складає 5 очок.

Динамо – Зоря: анонс матчу УПЛ