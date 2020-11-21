"Ситуация в Динамо была очень сложная. Тренеры знали, на что мы способны и как можем проявить себя. Разве мы плохие футболисты? Мы не плохие футболисты, иначе бы нас не пригласили играть за такой гранд, как Динамо.

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По самоотдаче к нам вряд ли были какие-то претензии, ведь мы были мотивированы и пытались от первой до последней минуты. Самое обидное, что мы так и не сумели проявить себя и показать болельщикам Динамо, на что мы способны.

Аренда в Олимпик – это неплохой шанс, чтобы доказать, что мы достойны игроки. Мы регулярно выходим на поле, получаем шанс. И что из этого вышло? Бенито забивает и отдает ассисты, а я в последнем матче забил на последней минуте и принес ничью нашей команде.

Динамо – молодая команда. Бенито 22 года, мне – 20. Но одним ребятам давали шанс проявить себя, а у нас его пока не было. Условия были не совсем равными. Мы до сих пор хотим вернуться и помочь клубу, но нам для этого нужен шанс. Настоящий шанс сыграть и проявить себя", – поделился Каргбо в комментарии Sportarena.

Отметим, что Каргбо сыграл лишь в 3 матчах в составе Динамо в прошлом сезоне, отметившись лишь автоголом. Бенито же вообще провел в составе киевлян всего 7 минут.

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