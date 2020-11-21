Футбольный агент Дмитрий Селюк признался, куда еще мог перейти Ибрагим Каргбо летом, права на которого принадлежат Динамо.

"Были ли другие трансферные по Бенито и Каргбо? Были. Сент-Трюйден хотел взять Каргбо. Они даже готовы были платить Динамо какие-то деньги. Но зачем идти куда-то, когда лучше находиться рядом с командой, которой ты принадлежишь.

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Лучше играть в Украине, чтобы полностью адаптироваться. Тем более, что Бенито и Каргбо вместе. Это очень хорошо. Таким образом, Каргбо и Динамо помогли Десне. Если бы Каргбо перешел в Сент-Трюйден, то туда не перешел бы Филиппов. Его бы не купили", – поделился Каргбо в интервью Sportarena.

Напомним, Каргбо и Бенито летом стали игроками Олимпика на правах аренды, а Александр Филиппов из Десны перешел в бельгийский Сент-Трюйден.

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