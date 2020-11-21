"Ситуація в Динамо була дуже складна. Тренери знали, на що ми здатні і як можемо проявити себе. Хіба ми погані футболісти? Ми не погані футболісти, інакше б нас не запросили грати за такої гранд, як Динамо.

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За самовіддачею до нас навряд чи були якісь претензії, адже ми були мотивовані і намагалися від першої до останньої хвилини. Найприкріше, що ми так і не зуміли проявити себе і показати уболівальникам Динамо, на що ми здатні.

Оренда в Олімпік – це непоганий шанс, щоб довести, що ми гідні гравці. Ми регулярно виходимо на поле, отримуємо шанс. І що з цього вийшло? Беніто забиває і віддає асисти, а я в останньому матчі забив на останній хвилині і приніс нічию нашій команді.

Динамо – молода команда. Беніто 22 роки, мені – 20. Але одним хлопцям давали шанс проявити себе, а у нас його поки що не було. Умови були не зовсім рівними. Ми досі хочемо повернутися і допомогти клубу, але нам для цього потрібен шанс. Справжній шанс зіграти і проявити себе", – поділився Каргбо у коментарі Sportarena.

Відзначимо, що Каргбо зіграв лише у 3 матчах у складі Динамо у минулому сезоні, відзначившись лише автоголом. Беніто ж взагалі провів у складі киян всього 7 хвилин.

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