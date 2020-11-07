Олимпик и Мариуполь в случае победы в сегодняшнем матче поднялись бы в топ-5 турнирной таблицы, причем азовцы прервали бы 2-матчевую безвыиграшную серию. Благо, Остап Маркевич мог рассчитывать на основной состав – и его наличие сказалось на поле с первых минут.

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Правда, дебютный шанс отличиться упустили "олимпийцы" – это Шахаб на 4-й минуте пробивал с классной позиции после обрезки гостей. Мариуполь сразу же ответил обыгрышем Мишнёва с Бондаренко на правом фланге с прострелом Артёма на линию вратарской – Сикан замыкал в касание, однако Пасич успел вынести мяч с линии ворот. На 10-й же минуте Бондаренко оказался прямо перед Кичаком, но выиграть дуэль у голкипера хавбеку не удалось.

После этого Мариуполь провёл еще несколько хороших атак, но постепенно игра успокоилась. Олимпик мог за это наказать на 23-й минуте выходом Шахаба лицом к лицу с Гальчуком, однако мощный удар иранца пришёлся в перекладину. Мариуполь через четыре минуты ответил подачей с углового, которую Сикан замкнул головой – штанга спасла хозяев! После этого игра снова скатилась к позиционной борьбы, в которой можно вспомнить лишь заблокированный удар Бенито и дальний выстрел Чеха мимо правой штанги. Казалось, что команды уйдут на перерыв без голов.

Впрочем, на 37-й минуте Олимпик неожиданно открыл счёт усилиями Шахаба и Бенито – первому дали пробить с дистанции, а второй сыграл на добивании после сейва Гальчука. На 39-й Шахаб повторил попытку, Гальчук снова парировал, но на отскок никто не прибежал. Мариуполь же не сдавался, а заработал пенальти на 44-й – его реализовал Сикан. Более того: в компенсированное к первому тайму время Сикана сбили в штрафной Олимпика, за что арбитр Денис Шурман назначил второй пенальти. Мишнёв с "точки" вывел азовцев вперёд – 1:2.

На второй тайм вместо Сикана выпустили Кулакова. С первых минут после перерыва команды разменялись двумя опасными моментами с хилым исполнением – Завийский на 49-й вышел один на один с Гальчуком под углом (пробил в голкипера), а Быков на 51-й замкнул навес с углового (очень слабым ударом) . На 52-й неточно с дистанции стрелял Пасич, а Мариуполь на 55-й минуте ответил очередным угловым – после подачи с него Кулаков попал в перекладину.

На 60-х минутах шла позиционная борьба с большим количеством угловых, но ничего опаснее выстрела Стасюка в руки Кичаку не возникло. Интереснее было в следующей 10-минутке: Мариуполь на 73-й забил третий гол в результате дальнего удара Танковского в левый угол, а Олимпик на 79-й сократил отставание усилиями Каргбо и Политыло – первый вошел в штрафную и пробил в Кичака, а второй сыграл на добивании. 2:3!

Матч нравился, но за 80 минут команды откровенно выгорели. Мариуполь в эндшпиле встречи стал играть на результат, а в Олимпика даже чего-то похожего на финальный штурм не получилась – хозяева сделали лишь несколько подач в штрафную и пару неточных ударов. Казалось, что дончанам не удастся спастись, однако на 90+4-й они забили в третий раз: Романовский прострелил с правого фланга, Бенито принял мяч и прорвался на угол вратарской, после чего выкатил пас на пустые ворота под удар Каргбо – 3:3! Это был последний гол во встрече.

Таким образом, Олимпик набрал 13 очков, а у Мариуполя теперь 12. Команды расположились на шестой и седьмой строчках в турнирной таблице соответственно.

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