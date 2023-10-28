"Желание в центре поля с такими опытными игроками заключается в том, чтобы иметь возможность работать в свободном пространстве. Мы работаем над этим каждую неделю и каждый день.

Малиновский оформил дебютный ассист, но был одним из худших в Дженоа – команда оторвалась от зоны вылета

Малиновский провел отличную игру, он отметился голевой передачей на Альберта Гудмундссона", – цитирует Джилардино TMW.

Напомним, Малиновский вышел в основе и на 35-й минуте оформил дебютный ассист за Дженоа. Вскоре он заработал "горчичник", а на 59-й минуте был заменен.

Маліновський повертається до джерел: незручний екс-партнер Шеви, майже рідна гавань і навіть сенсаційний камбек в УПЛ