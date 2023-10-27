Руслан Малиновский в четвертый раз подряд вышел в старте Дженоа. Правда, предыдущие матчи были не слишком удачными – ничья, 2 поражения и до сих пор ни одного результативного действия в сезоне. В гости приехала другая кризисная команда. Салернитана вообще не имела побед в 9 турах, "обитая" на предпоследней строчке. Это была тренерская дуэль именитых форвардов Альберто Джилардино и Филиппо Индзаги, в свое время конкурировавших в Милане.

Дженоа сверхмощно начала поединок. Очоа совершил фантастический сейв после удара Дрегушина, еще дважды Салернитану спасал каркас. Далее наступили 20 минут грубости и перекатывания мяча в центре поля.

Малиновский в таком футболе откровенно "растворился", но именно украинец "зажег" голевую атаку. Руслан из центра поля отдал разрезную передачу Гудмундссону, мастерски завершившему эпизод – убрал защитника и пробил точно в нижний угол. Исландец подтвердил звание одного из открытий последних недель, а Малиновский наконец-то "размочил" свою статистику результативных действий.

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Дженоа отошла на свою половину еще в конце первого тайма, во втором ничего не изменилось. Неприятной новостью стала потеря двух лидеров из-за травм – Ретеги и Бани. Малиновский также ушел с поля на 59-й минуте. Несмотря на ассист, хавбек сборной Украины был одним из худших в команде (всего 6,8 от Sofascore).

Салернитана упустила два супершанса под занавес встречи – Маццокки встряхнул перекладину, а Диа промахнулся с нескольких метров. "Морские коньки" продолжают прозябать в зоне вылета, Дженоа же от нее оторвалась на 5 очков.

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